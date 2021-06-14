Інцидент трапився 13 червня на відрізку дороги сполученням Ратне – Ковель. Наразі там тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

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Що відомо про ДТП

У Нацполіції припустили, що хлопець міг не врахувати дорожньої обстановки, тому врізався у бетонну плиту. Він отримав значну кількість травм й внаслідок цього помер на місці аварії.

Наразі автомобіль вилучили та доставили на майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів.



ДТП на Волині / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! На Волині впродовж вихідних 12 – 13 червня трапилося 5 ДТП. Через це 2 осіб загинули, а 4 – отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих є 2 неповнолітніх.

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Наразі правоохоронці з'ясовують обставини смертельної аварії. За фактом ДТП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.