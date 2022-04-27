Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Речь идет о возможности поселения в частном секторе, гостиницах, коммунальных заведениях, хостелах и т.д.

Читайте также: Украина усилила меры охраны границ на Волынском по Полесском направлениях

Как рассказал глава области, "с начала полномасштабной войны Волынь приняла и обеспечила необходимым 60 948 внутренне перемещенных лиц". Только за минувшие сутки в области было расселено более 600 внутренних переселенцев.

По данным ОВА, статус ВПЛ в регионе уже получили 52 402 человека, или 36 256 семей. Среди них 33 528 женщин, 18 874 мужчин и 16 914 детей.

Если вы нуждаетесь в помощи на период военного положения или есть предложения по решению конкретных вопросов, звоните в Координационный центр Волыни,

– отметил председатель ОВА.

В Координационный центр можно обратиться по телефонам: 068 233 46 08 или 096 881 80 91.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что план послевоенного восстановления Украины будет включать также восстановление жилья, разрушенного в результате боевых действий с государством-террористом россией.

Число переселенцев и людей, выехавших за границу в результате войны России против Украины

По данным Минсоцполитики, внутренне перемещенных лиц за время военного положения уже зарегистрировали более 2 миллионов человек.

УВКБ ООН сообщило, что общая цифра украинцев, бежавших от войны за границу, – 5 186 744 человека.

Вас это может заинтересовать – оперативные данные по регионам на 27 апреля: видео