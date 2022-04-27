Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Йдеться про можливість поселення у приватному секторі, готелях, комунальних закладах, хостелах тощо.

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Як розповів очільник області, "з початку повномасштабної війни Волинь прийняла та забезпечила найнеобхіднішим 60 948 внутрішньо переміщених осіб". Лише за минулу добу в області було розселено понад 600 внутрішніх переселенців.

За даними ОВА, статус ВПО у регіоні вже отримали 52 402 особи, або 36 256 сімей. Серед них 33 528 жінок, 18 874 чоловіків та 16 914 дітей.

Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань, телефонуйте до Координаційного центру Волині,

– зазначив голова ОВА.

До Координаційного центру можна звернутися за телефонами: 068 233 46 08 або 096 881 80 91.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що план післявоєнного відновлення України включатиме також відбудову житла, зруйнованого внаслідок бойових дій з державою-терористом Росією.

Число переселенців та людей, які виїхали за кордон внаслідок війни Росії проти України

За даними Мінсоцполітики, внутрішньо переміщених осіб за час воєнного стану вже зареєструвалось понад 2 мільйони осіб.

УВКБ ООН повідомила, що загальна цифра українців, які втекли від війни за кордон – 5 186 744 людини.

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