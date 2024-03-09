Сообщается, что в Луцке судят мужчину, который делал "многодетными родителями" желающих выехать за границу. Следователям удалось установить, что в сотрудничестве со своим сообщником подыскивал одиноких матерей с несколькими детьми, которые соглашались за деньги записывать своих детей на "новых родителей", передает 24 Канал.

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Незаконная схема

Отмечается, что во время одного из судебных заседаний по этому делу допросили одну из многодетных матерей-участниц схемы. Женщина убеждала, что детей записала на так называемых родителей по собственной инициативе, потому что "волновалась, чтобы их не забрали на войну".

Однако вышеупомянутый мужчина оказался на скамье подсудимых именно из-за обвинения в том, что способствовал военнообязанным становиться фиктивными родителями.

Сейчас так называемого бизнесмена удерживают под стражей, а одну из многодетных матерей допрашивали в качестве свидетеля. В то же время она уверяет, что не знакома с подсудимым.

Интересно то, что женщина, по ее словам, имеет девять детей от разных мужчин. В суде она заявила, что с отцом каждого своего ребенка когда-то жила в гражданском браке.

Впрочем, во время войны женщина якобы начала волноваться, что кого-то из них могут забрать, поэтому проявила инициативу и предложила им позаписывать их родителями детей официально.

Уже в суде удалось выяснить, что все родители детей внезапно появились в 2023 году. В то же время вспомнить имена всех своих "гражданских мужей" она не смогла.

В частности, женщина в суде начала убеждать, что все родители ее детей сейчас находятся на заработках за рубежом и оттуда присылают ей деньги "по 300, 500 долларов в месяц".

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