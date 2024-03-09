В Госпогранслужбе отметили, что всего в автобусе находились 34 уклониста. Это были жители десятка областей нашего государства.

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34 уклониста пытались покинуть территорию Украины

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что на участке отдела "Порубное", после короткого преследования, правоохранители остановили микроавтобус, в грузовом отсеке которого в сторону границы направлялось 34 человека. Во время задержания нарушители вели себя вызывающе и не выполняли законных требований пограничников.

Правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия. Как выяснилось, пассажиры микроавтобуса являются гражданами Украины, жителями 12 различных областей, в возрасте от 25 до 40 лет,

– отметили в ГПСУ.

34 уклониста пытались пересечь границу с Румынией за деньги / Фото ГПСУ

Мужчины заплатили по 10 тысяч евро водителю за переезд границы

Пограничники отметили, что управлял транспортным средством мужчина, которого подозревают в организации незаконного перемещения лиц. Этот водитель определенное время находится в поле зрения оперативников Госпогранслужбы Украины.

"Организатор собрал клиентов с помощью одного из мессенджеров. За доставку в Румынию в обход пунктов пропуска каждый из пассажиров заплатил по 10 тысяч евро", – отметили в службе.

В конце концов организатору инкриминировали по статье о переправке лиц через государственную границу Украины. Когда вину мужчины докажут в судебном порядке, то водителю может грозить от 3 до 9 лет лишения свободы. В отношении других задержанных правоохранители составили документы об административном правонарушении.

Кроме того, украинский журналист Виталий Глагола отметил, что транспортное средство, которое перевозило уклонистов, был зеленый Mercedes Sprinter. Всего организатор "перевозки" заработал 340 тысяч евро.

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