У Держприкордонслужбі зазначили, що всього в автобусі перебували 34 ухилянти. Це були жителі десятка областей нашої держави.

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34 ухилянти намагалися покинути територію України

У Державній прикордонній службі України розповіли, що на ділянці відділу "Порубне", після короткого переслідування, правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого в бік кордону прямували 34 чоловіки. Під час затримання порушники поводилися зухвало та не виконували законних вимог прикордонників.

Правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу. Як з'ясувалося, пасажири мікроавтобуса є громадянами України, жителями 12 різних областей, віком від 25 до 40 років,

– зазначили у ДПСУ.

34 ухилянти намагалися перетнути кордон з Румунією за гроші / Фото ДПСУ

Чоловіки заплатили по 10 тисяч євро водієві за переїзд кордону

Прикордонники зазначили, що керував транспортним засобом чоловік, якого підозрюють в організації незаконного переміщення осіб. Цей водій певний час перебуває в полі зору оперативників Держприкордонслужби України.

"Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів. За доставлення до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен з пасажирів заплатив по 10 тисяч євро", – наголосили у службі.

Зрештою організатору інкримінували за статтею про переправлення осіб через державний кордон України. Коли провину чоловіка доведуть у судовому порядку, то водієві може загрожувати від 3 до 9 років позбавлення волі. Щодо інших затриманих правоохоронці склали документи про адміністративне правопорушення.

Крім того, український журналіст Віталій Глагола наголосив, що транспортний засіб, який перевозив ухилянтів, був зелений Mercedes Sprinter. Усього організатор "перевезення" заробив 340 тисяч євро.

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