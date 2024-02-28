Звісно, вони навіть не придумали правдоподібну легенду – не знали навіть імені людини, до якої вони збиралися їхати. Оперативники вже почали розслідування цієї справи.

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Ухилянти з вінками

На одному з контрольних постів Закарпаття прикордонники зупинили автівку, водій якої стверджував, що везе пасажирів на похорон бабусі. Водночас ті нещадно "попалилися" на брехні.

Пасажири факту "смерті" бабці не заперечили, ще й вінки поминальні продемонстрували як доказ. Проте імені та адреси проживання родички не знали,

– зазначили в ДПСУ.

Ухилянти для реалістичності взяли з собою вінки / фото ДПСУ

Виявилося, що пасажири заплатили водію по 2 тисячі доларів, щоб потрапити до Румунії. А таку незвичну легенду для переправи придумали організатори перетину. Станом на зараз правоохоронці встановлюють коло причетних до порушення осіб.

Спроби перетину кордону