Звісно, вони навіть не придумали правдоподібну легенду – не знали навіть імені людини, до якої вони збиралися їхати. Оперативники вже почали розслідування цієї справи.
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Ухилянти з вінками
На одному з контрольних постів Закарпаття прикордонники зупинили автівку, водій якої стверджував, що везе пасажирів на похорон бабусі. Водночас ті нещадно "попалилися" на брехні.
Пасажири факту "смерті" бабці не заперечили, ще й вінки поминальні продемонстрували як доказ. Проте імені та адреси проживання родички не знали,
– зазначили в ДПСУ.
Ухилянти для реалістичності взяли з собою вінки / фото ДПСУ
Виявилося, що пасажири заплатили водію по 2 тисячі доларів, щоб потрапити до Румунії. А таку незвичну легенду для переправи придумали організатори перетину. Станом на зараз правоохоронці встановлюють коло причетних до порушення осіб.
Спроби перетину кордону
- Днем раніше у Закарпатській області загін прикордонників затримав групу із 6 чоловіків, яка планувала незаконно перетнути кордон. Вони відкрили попереджувальний вогонь, після чого ухилянти здалися.
- На Львівщині поліцейський переправляв через кордон ухилянтів, реєструвавши їх у системі "Шлях" як волонтерів. За свої послуги він брав від 5 тисяч доларів. У ДБР встановили, що з березня до серпня 2023 року п'ятеро водіїв підприємства виїхали з України та не повернулися.
- Нещодавно в Україні зафіксували абсолютний рекорд – 38 чоловіків призовного віку одночасно намагалися потрапити до Угорщини. Вони намагалися виїхати з України до Угорщини на 2 мікроавтобусах. Там були жителі 11 областей України.