У ДПСУ повідомили про спробу 40 чоловіків виїхати з України до Угорщини. Прикордонники назвали це абсолютним рекордом.

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Деталі інциденту

Співробітники ДПСУ зупинили 40 чоловіків неподалік кордону. Вони намагалися виїхати з України до Угорщини на 2 мікроавтобусах.

Водії перевозили 38 чоловіків – це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. У її складі – чоловіки з 11 областей України,

– мовиться у повідомленні.

Організатори незаконного переправлення брали за своїх послуги від 4 500 до 8 500 доларів.

Прикордонники показали затриманих порушників: відео ДПСУ



Українські прикордонники склали адміністративні протоколи на затриманих чоловіків. Також вони розповіли поліції про цих перевізників. Наразі триває встановлення всіх деталей їхньої схеми.

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