У ДПСУ повідомили про спробу 40 чоловіків виїхати з України до Угорщини. Прикордонники назвали це абсолютним рекордом.
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Деталі інциденту
Співробітники ДПСУ зупинили 40 чоловіків неподалік кордону. Вони намагалися виїхати з України до Угорщини на 2 мікроавтобусах.
Водії перевозили 38 чоловіків – це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. У її складі – чоловіки з 11 областей України,
– мовиться у повідомленні.
Організатори незаконного переправлення брали за своїх послуги від 4 500 до 8 500 доларів.
Прикордонники показали затриманих порушників: відео ДПСУ
Українські прикордонники склали адміністративні протоколи на затриманих чоловіків. Також вони розповіли поліції про цих перевізників. Наразі триває встановлення всіх деталей їхньої схеми.
Інші випадки на прикордонні
- Нещодавно у Закарпатській області прикордонники переслідували на машині порушників, які не дали їм оглянути авто та намагалися втекти. Під час затримання водій та його дружина ще й напали на співробітників ДПСУ.
- Раніше на Закарпатті прикордонники виявили 4 чоловіків з гумовим човном. Вони спробували втекти, тому працівникам Держприкордонслужби довелося відкрити вогонь, щоб затримати порушників.