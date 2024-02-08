В ГПСУ сообщили о попытке 40 мужчин выехать из Украины в Венгрию. Пограничники назвали это абсолютным рекордом.

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Детали инцидента

Сотрудники ГПСУ остановили 40 мужчин недалеко от границы. Они пытались выехать из Украины в Венгрию на 2 микроавтобусах.

Водители перевозили 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержана во время полномасштабного вторжения. В ее составе – мужчины из 11 областей Украины,

– говорится в сообщении.

Организаторы незаконной переправки брали за свои услуги от 4 500 до 8 500 долларов.

Пограничники показали задержанных нарушителей: видео ГПСУ



Украинские пограничники составили административные протоколы на задержанных мужчин. Также они рассказали полиции об этих перевозчиках. Сейчас идет установление всех деталей их схемы.

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