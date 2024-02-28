Конечно, они даже не придумали правдоподобную легенду – не знали даже имени человека, к которому они собирались ехать. Оперативники уже начали расследование этого дела.
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Уклонисты с венками
На одном из контрольных постов Закарпатья пограничники остановили машину, водитель которой утверждал, что везет пассажиров на похороны бабушки. В то же время те беспощадно "спалились" на лжи.
Пассажиры факта "смерти" бабушки не отрицали, еще и венки поминальные продемонстрировали как доказательство. Однако имени и адреса проживания родственницы не знали,
– отметили в ГПСУ.
Уклонисты для реалистичности взяли с собой венки / фото ГПСУ
Оказалось, что пассажиры заплатили водителю по 2 тысячи долларов, чтобы попасть в Румынию. А такую необычную легенду для переправы придумали организаторы пересечения. По состоянию на сейчас правоохранители устанавливают круг причастных к нарушению лиц.
Попытки пересечения границы
- Днем ранее в Закарпатской области отряд пограничников задержал группу из 6 мужчин, которая планировала незаконно пересечь границу. Они открыли предупредительный огонь, после чего уклонисты сдались.
- На Львовщине полицейский переправлял через границу уклонистов, регистрируя их в системе "Шлях" как волонтеров. За свои услуги он брал от 5 тысяч долларов. В ГБР установили, что с марта по август 2023 года пятеро водителей предприятия выехали из Украины и не вернулись.
- Недавно в Украине зафиксировали абсолютный рекорд – 38 мужчин призывного возраста одновременно пытались попасть в Венгрию. Они пытались выехать из Украины в Венгрию на 2 микроавтобусах. Там были жители 11 областей Украины.