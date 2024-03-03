Мужчин пришлось вытаскивать уже пограничникам, поскольку они уже не могли вылезти из ямы. Теперь “спринтеры” понесут наказание.

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"Бегунов" поймали

Пограничники в Одесской области зафиксировали двух "бегунов", которые решили незаконно попасть в другую страну. После настоящего спринтерского бега двое мужчин спустились в противотранспортный ров. Однако уже вылезти самостоятельно из него гражданам не удалось, поэтому пришлось доставать "горе-спринтеров".

Спустились в него (противотранспортный ров – 24 Канал), а вылезти уже не смогли. Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и потом протянули руку помощи,

– рассказали в ГПСУ.

Однако так просто их не отпустили – на нарушителей составлены админпротоколы, то есть теперь их судьбу будет решать суд.

Как нарушители пытались "перебежать" границу: смотрите видео

Попытки пересечения границы