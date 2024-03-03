Мужчин пришлось вытаскивать уже пограничникам, поскольку они уже не могли вылезти из ямы. Теперь “спринтеры” понесут наказание.
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"Бегунов" поймали
Пограничники в Одесской области зафиксировали двух "бегунов", которые решили незаконно попасть в другую страну. После настоящего спринтерского бега двое мужчин спустились в противотранспортный ров. Однако уже вылезти самостоятельно из него гражданам не удалось, поэтому пришлось доставать "горе-спринтеров".
Спустились в него (противотранспортный ров – 24 Канал), а вылезти уже не смогли. Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и потом протянули руку помощи,
– рассказали в ГПСУ.
Однако так просто их не отпустили – на нарушителей составлены админпротоколы, то есть теперь их судьбу будет решать суд.
Как нарушители пытались "перебежать" границу: смотрите видео
Попытки пересечения границы
- Недавно группа лиц пыталась пересечь границу под предлогом того, что у них в Румынии умерла бабушка. Для реалистичности они даже прихватили венки. Однако никто из них не знал даже имени бабушки – поэтому обман быстро раскрыли.
- Днем до того в Закарпатской области отряд пограничников задержал группу из 6 мужчин, которая планировала незаконно пересечь границу. Они открыли предупредительный огонь, после чего уклонисты сдались.
- Кроме этого, правоохранителям удалось разоблачить полицейского, который помогал уклонистам пересекать границу. Еще раньше он основал компании, которая занималась оптовыми перевозками. Во время войны мужчина решил использовать это и за плату регистрировал желающих в системе "Путь", чтобы те могли выехать как волонтеры.