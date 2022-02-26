Российские оккупанты всю ночь продолжали активное вооруженное наступление на территорию Украины. Враг пытался захватить Киев, но ВСУ и территориальная оборона дали отпор и не дали захватчикам осуществить прорыв в столицу.

Кстати ВСУ вытесняют диверсантов из Киева, но бои еще продолжаются

Тревога на Волыни

В Волынской области объявили тревогу, опасность с воздуха угрожает Луцку. Всех граждан просят пойти в укрытия.

Ранее также сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Харькове, а жителей Киева просят не покидать укрытия и безопасные места, поскольку активные бои наших сил против оккупантов до сих пор продолжаются.

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