Російські окупанти цілу ніч продовжували активний збройний наступ на територію України. Ворог намагався захопити Київ, але ЗСУ та територіальна оборона дали відсіч не дали загарбникам здійснити прорив у столицю.

До речі ЗСУ витісняють диверсантів з Києва, але бої ще тривають

Тривога на Волині

У Волинській області оголосили тривогу, небезпека з повітря загрожує Луцьку. Усіх громадян просять піти в укриття.

Раніше також повідомлялося, що повітряну тривогу оголосили у Харкові, а мешканців Києва просять не залишати укриттів та безпечних місць, оскільки активні бої наших сил проти окупантів досі тривають.

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