У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації проінформували про можливу небезпеку для жителів Харкова. У місті лунають тривожні сирени.

Читайте також Окупанти стріляли по житлових районах Харкова касетними бомбами, – СІТ

У Харкові оголосили повітряну тривогу

У місті 26 лютого, приблизно о 5:17 оголосили повітряну тривогу. Харків'янам слід негайно спуститися в укриття. У сховищі необхідно перебувати, очікуючи подальших інструкцій.

Ситуація у Харкові: останні новини

Окупанти вдень 25 лютого обстріляли Харків. Ворог цинічно гатив по житлових районах. Росіяни відкрили вогонь по Центру крові, навчальному закладі. На нафтобазі на проспекті Індустріальному у Харкові увечері спалахнула пожежа.

Дослідники Сonflict Intelligence Team повідомили, що житлові райони Харкова обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Мовиться і про касетні боєприпаси. Експерти допускають, що росіяни могли використовувати РСЗВ "Смерч" та "Ураган".

Ввечері 24 лютого ворог відкрив вогонь по зоокутку "Фельдман Екопарк". На жаль, деякі тварини постраждали, є вбиті.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.