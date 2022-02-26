У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації проінформували про можливу небезпеку для жителів Харкова. У місті лунають тривожні сирени.

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У Харкові оголосили повітряну тривогу

У місті 26 лютого, приблизно о 5:17 оголосили повітряну тривогу. Харків'янам слід негайно спуститися в укриття. У сховищі необхідно перебувати, очікуючи подальших інструкцій.

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