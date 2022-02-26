В Государственной службе специальной связи и защиты информации проинформировали о возможной опасности жителей Харькова. В городе раздаются тревожные сирены.

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В Харькове объявили воздушную тревогу

В городе 26 февраля примерно в 5:17 объявили воздушную тревогу. Харьковчанам следует немедленно спуститься в укрытие. В хранилище необходимо находиться в ожидании дальнейших инструкций.

Ситуация в Харькове: последние новости

Оккупанты днем ​​25 февраля обстреляли Харьков. Враг цинично гатил по жилым районам . Русские открыли огонь по Центру крови, учебному заведению. На нефтебазе на Индустриальном проспекте в Харькове вечером вспыхнул пожар.

Исследователи Сonflict Intelligence Team сообщили, что жилые районы Харькова обстреливали из реактивных систем залпового огня. Речь и о кассетных боеприпасах. Эксперты допускают, что россияне могли использовать РСЗО "Смерч" и "Ураган".

Вечером 24 февраля враг открыл огонь по зооуглу "Фельдман Экопарк". К сожалению, некоторые животные пострадали, убиты.