Депутат от президентской партии "Слуга народа" Марианна Безугла в 4:45 заявила, что Вооруженные силы Украины успешно противостоят России и обороняют столицу. Они вытесняют из Киева диверсионно-разведывательные группы.

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"ВСУ вытесняют ДРГ из Киева. Продолжаются бои", – написала нардепка Безугла.

Ожесточенные бои в Киеве

Чтобы отбить военную часть в Киеве от российских оккупантов ВСУ взорвали мост на Берестейской. Однако до сих пор в городе идет артиллерийская и минометная атака. Киевлян призывают не покидать укрытие.

Также украинские военные задержали 60 вражеских диверсантов. Они совершали преступные действия против украинского народа на Троещине.

Врагу не удается закрепиться в столице, а для ТЭЦ на Троещине ничего не угрожает.

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