Украинские силы успешно противостоят оккупантам в столице Украины. Врагу не удалось захватить важнейшие объекты в Киеве.

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Прорыва врага нет

Как рассказал заместитель главы КГГА Андрей Крищенко, оккупантам не удалось прорваться в столицу и захватить важные объекты.

На Шулявке в военной части раздался взрыв, выясняют причину. Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет,

– рассказал он.

Также чиновник добавил, что ТЭЦ-6 в безопасности, а информация о подрыве моста пока не подтверждена.

Бои в Киеве до сих пор продолжаются, жителей просят оставаться в укрытиях . ВСУ удается оттеснять врага из столицы.

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