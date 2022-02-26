Українські сили вдало протистоять окупантам у столиці України. Ворогу не вдалося захопити важливі об'єкти у Києві.

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Прориву ворога немає

Як розповів заступник голови КМДА Андрій Крищенко, окупантам не вдалося прорватися у столицю та захопити важливі об'єкти.

На Шулявці у військовій частині пролунав вибух, з'ясовують причину. Розглядають можливий авіаційний удар або артилерійський вогонь. Проривів у місті немає,

– розповів він.

Також посадовець додав, що ТЕЦ-6 у безпеці, а інформація про підрив мосту наразі не підтверджена.

Бої у Києві досі тривають, мешканців просять залишатися в укриттях. ЗСУ вдається відтісняти ворога зі столиці.

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