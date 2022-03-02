На Волыни подразделения ВСУ развернули надежную систему обороны
2 марта 2022 , 19:07Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштабу ВСУ
Вооруженные силы Украины уже седьмые сутки героически противостоят наступлению российских оккупантов. На Волыни они создали надежную систему обороны.
Об этом заявили в Генштабе ВСУ. Наши защитники постоянно наблюдают за характером действий противника, который проводит демонстрационные действия вдоль границы Украины.
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"На Волыни подразделения Вооруженных сил Украины создали надежную систему обороны", – заявили в Генштабе.
Следует заметить, что российские оккупанты деморализованы и продолжают нести потери в личном составе и военной технике.
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