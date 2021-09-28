На Волыни произошла авария с участием авто полиции: погиб пассажир мотоцикла

В Ковельском районе Волыни 27 сентября пьяный мотоциклист столкнулся со служебной машиной полицейских. В результате аварии погиб пассажир мотоцикла.

ДТП с участием мотоцикла и машины полиции произошло 27 сентября, примерно в 23:00 в селе Нудиже, что в Волынской области.

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Мотоциклист въехал в авто полицейских

Водитель мотоцикла, 25-летний житель соседнего села, столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей. Полицейское авто находилось с включенными проблесковыми маячками после выполнения служебного задания.

В ДТП погиб человек

В результате аварии 30-летний пассажир мотоцикла упал и погиб на месте от полученных травм.

Водителя мотоцикла госпитализировали в больницу Любомля для освидетельствования. Там выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики также взяли кровь мужчины для анализа.

К слову, досудебное расследование по этому делу проводят сотрудники Государственного бюро расследований.