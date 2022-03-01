На Волыни – воздушная тревога
1 марта 2022 , 15:38Читати новину українською
Источник:Суспільне Волинь
На Волыни раздаются сирены. Объявлена воздушная тревога, поэтому людям необходимо бежать в укрытие.
Сирены взвыли около 15:28 по киевскому времени. Напоминаем, что следует соблюдать простые правила, которые могут спасти жизнь.
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Выходить из укрытий нельзя ни в коем случае до объявления об отбое тревоги.
Не забывайте помогать людям с инвалидностью и пенсионерам, которым может быть сложно самостоятельно спуститься в укрытие.
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