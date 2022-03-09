На Волыни – воздушная тревога

По всей Волынской области объявили воздушную тревогу. Людям нужно немедленно идти в укрытие.

О тревоге объявили около 17.59. В укрытиях люди должны оставаться, пока не прозвучит сигнал об отбое.

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Об "отбое" скажут на официальных ресурсах или же прозвучит еще один звук сирены.

До этого момента уходить из убежища нельзя. Такие правила спасают жизнь.

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