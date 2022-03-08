На Волыни – воздушная тревога: всем немедленно в укрытие
8 марта 2022 , 09:13Читати новину українською
Источник:"Суспільне Волинь"
На Волыни объявили воздушную тревогу. Всем жителям нужно срочно спрятаться в укрытиях.
Сирены начали звучать в 9:05.
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"Воздушная тревога на Волыни. Всем в укрытие!", – говорится в сообщении.
Отметим, что после сирены следует срочно спрятаться в укрытии. В безопасном месте следует оставаться, пока не раздастся сигнал об отбое тревоги. Эти правила спасают жизнь.
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