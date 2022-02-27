На Волыни – воздушная тревога

На Волыни объявили воздушную тревогу. Всем гражданам стоит перейти в укрытия.

Это уже третий раз за день на Волыни объявляют о воздушной опасности. Предыдущий раз это произошло всего 2 часа назад.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

На Волыни сегодня уже раздавались взрывы

Отметим, что в городе Владимир Волынской области примерно в 07:30 27 февраля прогремели взрывы. Местные жители говорили, что видели дым.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.