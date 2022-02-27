На Волыни – воздушная тревога
27 февраля 2022 , 19:25Читати новину українською
На Волыни объявили воздушную тревогу. Всем гражданам стоит перейти в укрытия.
Это уже третий раз за день на Волыни объявляют о воздушной опасности. Предыдущий раз это произошло всего 2 часа назад.
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На Волыни сегодня уже раздавались взрывы
Отметим, что в городе Владимир Волынской области примерно в 07:30 27 февраля прогремели взрывы. Местные жители говорили, что видели дым.
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