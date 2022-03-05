Евгений Жуков рассказал детали задержания белорусского десантника. А именно то, что его поймали местные жители, сразу же вызвали пограничную службу. Те же, в свою очередь, его задержали.

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Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами... Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе,

– написал Жуков.

Полковник полиции также добавил, что фото опубликуют позже, шутя, что сначала "отпиз**т и накормят".