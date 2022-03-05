Євгеній​ Жуков розповів деталі затримання білоруського десантника. А саме те, що його спіймали місцеві жителі та одразу ж викликали прикордонну службу. Ті ж, у свою чергу, його затримали.

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Каже, що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні,

– написав Жуков.

Полковник поліції також додав, що фото опублікують пізніше, жартуючи, що спершу "відпиз**ть та нагодують".

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