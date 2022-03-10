Военные обезвредили беспилотник

Об этом сообщил глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко. Он рассказал, что инцидент произошел в районе Цуманской общины около 14.15.

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По предварительной информации в воздухе был зафиксирован беспилотный объект. Действуя на опережение военные обезвредили беспилотник.

Погуляйко напомнил, что на территории Волыни запрещено поднимать в небо летательные аппараты.

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