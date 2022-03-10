Військові знешкодили безпілотник

Про це повідомив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Він розповів, що інцидент стався у районі Цуманської громади близько 14:15.

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За попередньою інформацією, у повітрі був зафіксований безпілотний об'єкт. Діючи на випередження, військові знешкодили безпілотник.

Погуляйко нагадав, що на території Волині наразі заборонено здіймати в небо літальні апарати.

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