На Волыни заживо "похоронили" мужчину, чтобы не возвращать ему долги

В Волынской области злоумышленники жестоко избили и заживо "похоронили" мужчину. Все из-за долгов, которые должны были оплатить пострадавшему.

Как рассказывают правоохранители, за помощью в полицию обратился сам пострадавший. Он чудом остался жив.

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Следователи установили, что у потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который был должен ему деньги. Чтобы его "решить", должник обратился к общим знакомым. Те в течение трех часов били мужчину, а также стреляли из оружия над головой и отобрали его телефон и автомобиль.

После издевательств они вывезли пострадавшего на кладбище. Применяя физическую силу, заставили его выкопать "могилу" и забросали его почвой.

Мужчина чудом выжил

Пострадавшему удалось выбраться и он обратился за помощью к полицейским. Сейчас мужчина находится в реанимации, за его жизнь борются медики.

Правоохранители оперативно нашли и задержали злоумышленников. Ими оказались молодые мужчины – 23 и 30 лет. По месту их жительства оперативники провели обыски и изъяли вещи, подтверждающие преступную деятельность задержанных.

Оперативники провели обыски / Фото Нацполиции

Какое нака*зание светит обидчикам

Задержанным уже сообщили о подозрении по:

статьей 187 о разбое;

статьей 289 о незаконном завладении транспортным средством.

Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению. За содеянное волынянам может грозить до 10 лет заключения.

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