На Волыни звучат сирены воздушной тревоги: срочно в укрытие

1 марта 2022 , 05:24
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Источник:

телеграм-канал "Суспільне Волинь"

На Волыни снова раздались сирены воздушной тревоги. Людям необходимо идти в укрытия.

Оставаться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.

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Если вы услышали сирены, необходимо срочно

  • Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
  • Быстро одеться.
  • Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
  • Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Олена Данилів