На Волыни звучат сирены воздушной тревоги: срочно в укрытие

На Волыни снова раздались сирены воздушной тревоги. Людям необходимо идти в укрытия.

Оставаться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.

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Если вы услышали сирены, необходимо срочно

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

Быстро одеться.

Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

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