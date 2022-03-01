На Волыни звучат сирены воздушной тревоги: срочно в укрытие
1 марта 2022 , 05:24Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Суспільне Волинь"
На Волыни снова раздались сирены воздушной тревоги. Людям необходимо идти в укрытия.
Оставаться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.
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Если вы услышали сирены, необходимо срочно
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!