Украина и Польша начали поиск жертв Волынской трагедии в Ровенской области: какие первые результаты

23 марта в селе Углы Сарненского района Ровенской области начались совместные украинско-польские поисково-эксгумационные работы. На территории бывшего заброшенного кладбища может быть братская могила жертв Волынской трагедии.

Об этом говорится в материале "Радио Свободы".

Что известно о первых результатах эксгумации тел в Углах?

Работы проводит экспедиция мемориально-поискового центра "Доля" из Украины и Поморского медицинского университета из Польши. В состав группы входят около 20 специалистов, в частности судебные медики, археологи, антропологи и генетики.

Руководитель центра "Доля" Святослав Шеремета сообщил, что первый этап продлится до 27 марта. По его словам, после завершения поисковых работ примут решение о дальнейших действиях, в частности возможного перезахоронения найденных останков.



В селе Углы на Ровенщине началась эксгумационные работы связанные с Волынской трагедией

Польский координатор экспедиции, профессор Анджей Оссовский отметил, что исследователи уже начали земляные работы. Они имеют целью установить место захоронения, количество погибших и подготовиться к дальнейшим эксгумациям и идентификации жертв с помощью ДНК-анализа.

Инициатором проведения работ стала гражданка Польши Каролина Романовская, которая в течение двух лет добивалась разрешения на их проведение. По ее словам, в мае 1943 года в селе было убито более 70 человек, а тела похоронили на территории бывшего немецкого кладбища.



Работы ведет совместная украинско-польская экспедиция

В первый день исследований археологи обнаружили отдельные человеческие останки, однако, как уточнил Шеремета, они относятся к единичным захоронениям старого кладбища, а не к вероятной братской могиле.

События 12 мая 1943 года в Углах остаются предметом дискуссий среди историков. Существуют разные версии относительно того, кто именно совершил нападение на местное население. Польский Институт национальной памяти считает, что ответственность может лежать на подразделениях УПА, тогда как украинские исследователи не исключают участия советских диверсионных групп или других формирований.

Сейчас главная задача экспедиции – установить место захоронения, количество жертв и их имена, чтобы обеспечить достойное перезахоронение после более 80 лет. Среди тел есть как украинцы, так и поляки.



Поиски должны установить жертв Волынской трагедии в Углах

