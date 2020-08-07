Волынский полицейский брал взятки и снимал это на камеру
Патрульного с Волыни подозревают во взяточничестве. Он брал деньги у водителей-нарушителей, фиксируя это на свою бодикамеру. Полицейского уже уволили с работы.
Вблизи села Кременец Рожищенского района патрульный останавливал автомобили под предлогом превышения скорости. После чего предлагал водителям за несколько сотен избежать ответственности, информирует пресс-служба прокуратуры Волыни.
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Трое водителей дали полицейскому по 200 гривен, еще один – 300. Все это он зафиксировал на свою бодикамеру (нагрудный видеорегистратор – 24 канал). Возможно, он забыл ее выключить.
Хотя взятки патрульный требовал еще в марте, стало известно об этом только теперь.
Что грозит правоохранителю
С работы мужчину уволили. Сейчас продолжается досудебное расследование и решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения. Полицейского обвиняют по статье о неоднократном получении неправомерной выгоды.
Отметим, что в Киеве начальницу Службы по делам детей поймали на взятке. За усыновление 4-летней девочки она взяла тысячу долларов.