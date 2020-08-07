Патрульного с Волыни подозревают во взяточничестве. Он брал деньги у водителей-нарушителей, фиксируя это на свою бодикамеру. Полицейского уже уволили с работы.

Вблизи села Кременец Рожищенского района патрульный останавливал автомобили под предлогом превышения скорости. После чего предлагал водителям за несколько сотен избежать ответственности, информирует пресс-служба прокуратуры Волыни.

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Трое водителей дали полицейскому по 200 гривен, еще один – 300. Все это он зафиксировал на свою бодикамеру (нагрудный видеорегистратор – 24 канал). Возможно, он забыл ее выключить.

Хотя взятки патрульный требовал еще в марте, стало известно об этом только теперь.

Что грозит правоохранителю

С работы мужчину уволили. Сейчас продолжается досудебное расследование и решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения. Полицейского обвиняют по статье о неоднократном получении неправомерной выгоды.

Отметим, что в Киеве начальницу Службы по делам детей поймали на взятке. За усыновление 4-летней девочки она взяла тысячу долларов.