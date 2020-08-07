Патрульного з Волині підозрюють у хабарництві. Він брав гроші у водіїв-порушників, фіксуючи це на свою бодікамеру. Поліцейського вже звільнили з роботи.

Поблизу села Кременець Рожищенського району патрульний зупиняв автомобілі під приводом перевищення швидкості. Після чого пропонував водіям за кілька сотень уникнути відповідальності, інформує пресслужба прокуратури Волині.

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Троє водіїв дали поліцейському по 200 гривень, ще один – 300. Всі це він зафіксував на свою бодікамеру (нагрудний відеореєстратор – 24 канал). Можливо, він забув її вимкнути.

Хоча хабарі патрульний вимагав ще в березні, стало відомо про це лише тепер.

Що загрожує правоохоронцю

З роботи чоловіка звільнили. Зараз триває досудове розслідування та вирішують питання про обрання порушнику запобіжного заходу. Поліцейського звинувачують за статтею про неодноразове одержання неправомірної вигоди.

Зазначимо, що в Києві начальницю Служби у справах дітей спіймали на хабарі. За усиновлення 4-річної дівчинки вона взяла тисячу доларів.