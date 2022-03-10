В Генштабе рассказали о ситуации на 18:00 10 марта. ВСУ сдерживают российские военные формирования по всем направлениям.

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Противник терпит потери в личном составе и технике

Оккупанты терпят значительные потери – как в личном составе, так и в военной технике. Теперь захватчики сосредоточились на распространении дезинформации. Речь идет о призывах к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными.

Вместе с тем, несмотря на изоляцию, российские военные все-таки узнают состояние дел своей армии. В Генштабе ВСУ объяснили, что, прежде всего, их волнует несостоятельность властей выплачивать им денежное обеспечение.

Смотрите видео, как оккупанты спрятались от украинских военных в танке:

Часть текста публикации Генштаба ВСУ:

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении уволили населенный пункт Бакланова Муравийка.

Защитники Киева стойко удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.