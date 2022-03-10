У Генштабі розповіли про ситуацію станом на 18:00 10 березня. ЗСУ стримують російські військові формування на всіх напрямках.

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Противник зазнає втрат в особовому складі та техніці

Окупанти зазнають значних втрат – як в особовому складі, так і в військовій техніці. Тепер загарбники зосередились на розповсюдженні дезінформації. Мовиться про заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими.

Разом з тим, незважаючи на ізоляцію, російські військові все-таки дізнаються про стан справ своєї армії. У Генштабі ЗСУ пояснили, що передусім їх хвилює неспроможність влади виплачувати їм грошове забезпечення.

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Дивіться відео, як окупанти сховались від українських військових в танку:

Частина тексту публікації Генштабу ЗСУ:

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.

Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.