На самом же деле назвали так улицу в Струмовке еще весной, а теперь только закрепили решение голосами. Об этом заявил глава Подгайцевской общины, к которой принадлежит деревня, Юрий Семенюк.

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Это было пожелание застройщика, возводящего в деревне большой комплекс. Ему помогали французы в строительстве и облагорожении территории. По его словам, французы сами попросили его сделать что-нибудь, чтобы земля была связана с той страной,
– рассказал Юрий Семенюк.

Также застройщик должен установить соответствующие таблички под названием улицы.

Переименование населённых пунктов в Украине

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