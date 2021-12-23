На самом же деле назвали так улицу в Струмовке еще весной, а теперь только закрепили решение голосами. Об этом заявил глава Подгайцевской общины, к которой принадлежит деревня, Юрий Семенюк.

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Это было пожелание застройщика, возводящего в деревне большой комплекс. Ему помогали французы в строительстве и облагорожении территории. По его словам, французы сами попросили его сделать что-нибудь, чтобы земля была связана с той страной,

– рассказал Юрий Семенюк.

Также застройщик должен установить соответствующие таблички под названием улицы.

Интересно! Коко Шанель была важной фигурой в истории моды XX столетия. Она придерживалась дорогой простоты в одежде, которую создавала. Модельер принесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье.

Переименование населённых пунктов в Украине

Парламентарии 6 октября поддержали постановление о переименовании двух населенных пунктов Украины во Львовской и Запорожской областях. Теперь Мармузовичи будут называться Андреевка как до декоммунизации. СМТ Бильмак сменили на СМТ Каменка.

Также депутаты переименовывали ряд украинских сел на одном из заседаний. Речь идет о 1 населенном пункте на Полтавщине, а также 2 деревнях в Ивано-Франковской области.

Еще Верховная Рада принимала два постановления, предусматривающих переименование населенных пунктов в Запорожье и Волыни. Так, новые названия получили села Болгарка и Старый Чорторыйск.

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