Насправді ж назвали так вулицю в Струмівці ще навесні, а тепер лише закріпили рішення голосами. Про це заявив голова Підгайцівської громади, до якої належить село, Юрій Семенюк.

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Це було побажання забудовника, який зводить в селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагородженні території. З його слів, французи самі попросили його зробити щось, щоб земля була пов'язана з тією країною,
– розповів Юрій Семенюк.

Також забудовник має встановити відповідні таблички із назвою вулиці.

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