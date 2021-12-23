Насправді ж назвали так вулицю в Струмівці ще навесні, а тепер лише закріпили рішення голосами. Про це заявив голова Підгайцівської громади, до якої належить село, Юрій Семенюк.
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Це було побажання забудовника, який зводить в селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагородженні території. З його слів, французи самі попросили його зробити щось, щоб земля була пов'язана з тією країною,
– розповів Юрій Семенюк.
Також забудовник має встановити відповідні таблички із назвою вулиці.
Перейменування населених пунктів в Україні
- Парламентарі 6 жовтня підтримали постанову про перейменування двох населених пунктів України у Львівській та Запорізькій областях. Відтепер Мармузовичі матимуть назву Андріївка як до декомунізації. Натомість СМТ Більмак змінили на СМТ Кам'янка.
- Також депутати перейменовували низку українських сіл на одному із засідань. Мовиться про 1 населений пункт на Полтавщині, а також 2 села в Івано-Франківській області.
- Ще Верховна Рада ухвалювала 2 постанови, що передбачають перейменування населених пунктів на Запоріжжі та Волині. Так, нові назви отримали села Болгарка та Старий Чорторийськ.
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