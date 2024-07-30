В то же время в Гидрометцентре Черного и Азовского морей указали, что в последние дни произошло резкое повышение концентрации диоксидов серы и азота. При этом показатели азота в воздухе превысили предельно допустимые нормы, а серы все еще в пределах ПДК.

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Вонь в Одессе

По состоянию на 29 июля вонь стала несколько слабее – вероятно, из-за сильного ветра. Специалисты утверждают, что как вонь, так и колебания концентрации токсичных веществ связаны с аномальной жарой. Одесса сталкивается с этой проблемой с начала века.

При определенных соотношений температуры, атмосферного давления и влажности над городом образуется своеобразный колпак, который "замыкает" воздух. И все испарения – от лиманов, свалок, моря, нефтебаз – все концентрируется и дает такой эффект,

– пишет "Думская".

Ученые не исключают вариант с радикальным изменением розы ветров, которая, в свою очередь, обусловлена бессистемным высотным строительством. Многие исследователи писали об изменении ветров, однако детального исследования еще не проводили.

Сам по себе вонь в Одессе угрозы не несет, она не смертельна. Однако сочетание условий, что его образовали, может создать проблемы для людей с заболеваниями дыхательной системы, сердечников и других.