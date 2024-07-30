Водночас у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів вказали, що в останні дні відбулося різке підвищення концентрації діоксидів сірки і азоту. При цьому показники азоту у повітрі перевищили гранично допустимі норми, а сірки все ще в межах ГДК.

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Сморід в Одесі

Станом на 29 липня сморід став дещо слабший – ймовірно, через сильний вітер. Фахівці стверджують, що як сморід, так і коливання концентрації токсичних речовин пов'язані з аномальною спекою. Одеса стикається з цією проблемою з початку століття.

За певних співвідношень температури, атмосферного тиску та вологості над містом утворюється своєрідний ковпак, який "замикає" повітря. І всі випаровування – від лиманів, сміттєзвалищ, моря, нафтобаз – усе концентрується і дає такий ефект,

– пише "Думська".

Вчені не виключають варіант із радикальною зміною рози вітрів, яка, своєю чергою, зумовлена безсистемним висотним будівництвом. Багато дослідників писало про зміну вітрів, проте детального дослідження ще не проводили.

Сам по собі сморід в Одесі загрози не несе, він не смертельний. Проте поєднання умов, що його утворили, може створити проблеми для людей із захворюваннями дихальної системи, сердечників та інших.