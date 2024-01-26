О главных событиях дня по состоянию на 26 января, ситуацию на фронте, потери противника – читайте в материале 24 Канала.
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Обзор ситуации на фронте от ISW
Украинские защитники продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки. Также отбросили оккупантов на северо-восток от Заветного Желания и продвинулись на юго-запад от Мирного. Об этом говорится в актуальном обзоре ISW.
Сообщается о позиционных боевых действиях вблизи Купянского, на этом участке не было подтвержденных изменений фронта. Бои были в районе Синьковки и Крохмального.
"Оленегорский горняк" перегнали в Севастополь
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что враг перегнал в Севастополь "Оленегорский горняк".
Он отметил, что после повреждений, которых получил большой десантный корабль, он находится на ремонте. Само судно квалифицировали как небоеспособное.
Кремль больше не предлагает помилование осужденным, - ISW
Кремль больше не предлагает помилования осужденным новобранцам и существенно меняет условия их службы. В ISW считают, это из-за сокращения количества осужденных, пригодных для набора в российские вооруженные силы.
День таможенника
26 января отмечается ежегодный профессиональный праздник – Международный день таможенника.
В Украине работают тысячи камер видеонаблюдения из Китая
Украина до сих пор продолжает массово использовать камеры видеонаблюдения, изготовленные в Китае. Журналисты "Схем" предположили, что Россия может получать информацию с них.
В частности, речь о продукции компаний Hikvision и Dahua. Например, в США запретили импорт их камер, потому что считают, что они "угрожают национальной безопасности".
Путин посылает сингалы о переговорах, - Bloomberg
Диктатор Кремля Владимир Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны в Украине. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что российский президент якобы сигнализирует через неофициальные каналы, что готов обсудить будущие меры безопасности для Киева.
В то же время учитывая массированные ракетные удары, которые Кремль начал наносить с конца декабря, это отнюдь не похоже на правду.
Воздушная тревога ночью
После полуночи 26 января воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины: существовала угроза применения баллистического вооружения. Через полчаса после отбоя сирены зазвучали снова. В 01:20 был отбой воздушной тревоги, а около 01:50 карта снова "покраснела". На этот раз это также было связано с угрозой атаки баллистикой.