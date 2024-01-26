06:33, 26 января

Украинские защитники продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки. Также отбросили оккупантов на северо-восток от Заветного Желания и продвинулись на юго-запад от Мирного. Об этом говорится в актуальном обзоре ISW.

Сообщается о позиционных боевых действиях вблизи Купянского, на этом участке не было подтвержденных изменений фронта. Бои были в районе Синьковки и Крохмального.