06:33, 26 січня

Українські захисники просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки. Також відкинули окупантів на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного. Про це ідеться в актуальному огляді ISW.

Повідомляють про позиційні бойові дії поблизу Куп’янського, на цій ділянці не було підтверджених змін фронту. Бої були в районі Синьківки та Крохмального.