Про головні події дня станом на 26 січня, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Огляд ситуації на фронті від ISW
Українські захисники просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки. Також відкинули окупантів на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного. Про це ідеться в актуальному огляді ISW.
Повідомляють про позиційні бойові дії поблизу Куп’янського, на цій ділянці не було підтверджених змін фронту. Бої були в районі Синьківки та Крохмального.
"Оленегорський горняк" перегнали до Севастополя
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що ворог перегнав до Севастополя "Оленегорський горняк".
Він зауважив, що після пошкоджень, яких зазнав великий десантний корабель, він перебуває на ремонті. Саме судно кваліфікували як небоєздатне.
Кремль більше не пропонує помилування засудженим, - ISW
Кремль більше не пропонує помилування засудженим новобранцям і суттєво змінює умови їхньої служби. В ISW вважають, це через скорочення кількості засуджених, придатних для набору в російські збройні сили.
День митника
26 січня відзначається щорічне професійне свято – Міжнародний день митника.
В Україні працюють тисячі камер відеоспостереження з Китаю
Україна досі продовжує масово використовувати камери відеоспостереження, виготовлені у Китаї. Журналісти "Схем" припустили, що Росія може отримувати інформацію з них.
Зокрема, мова про продукцію компаній Hikvision та Dahua. Наприклад, у США заборонили імпорт їхніх камер, бо вважають, що вони "загрожують національній безпеці".
Путін посилає сингали про переговори, - Bloomberg
Диктатор Кремля Володимир Путін дає зрозуміти США, що готовий обговорити завершення війни в Україні. Bloomberg з посиланням на джерела пише, що російський президент буцімто сигналізує через неофіційні канали, що готовий обговорити майбутні заходи безпеки для Києва.
Водночас з огляду на масовані ракетні удари, яких Кремль почав завдавати від кінця грудня, це аж ніяк не схоже на правду.
Повітряна тривога уночі
Після півночі 26 січня повітряну тривогу оголошували у низці областей України: існувала загроза застосування балістичного озброєння. Через пів години після відбою сирени залунали знову. О 01:20 був відбій повітряної тривоги, а близько 01:50 карта знову "почервоніла". Цього разу це також було пов'язано з загрозою атаки балістикою.