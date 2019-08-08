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      Вооруженные граждане России хотели устроить массовое побоище в Польше

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      Вооруженные россияне в Польше хотели устроить побоище – новости
      В Польше арестовали группу вооруженных россиян / RMF 24

      В Польше арестовали 24 из 26 участников незаконных вооруженных формирований, которых 5 августа в рамках антитеррористической операции задержали возле торгового центра M1 в Кракове. Большинство из них – граждане России чеченского или армянского происхождения.

      По информации местного издания RMF 24, суд обоим не смог объявить приговор из-за семейных обстоятельств одного из подозреваемых и проблем со здоровьем другого.

      Кстати, в Польше будут судить украинцев за участие в международной преступной группе

      Всего 25 человек не признали свою вину и только один признался. Всех задержанных обвиняют в участии в организованной вооруженной преступной группировке, попытках избиения, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в хранении большого количества наркотиков.

      Что касается спецоперации польских правоохранителей, то они прибыли к торговому центру перед тем, как там должна была состояться драка двух банд. Заметим, что в то время в торговом центре находились люди, в частности с детьми.

      В итоге правоохранителям удалось задержать злоумышленников. В их автомобилях полиция обнаружила пусковые снаряды со слезоточивым газом, топоры и мачете, значительное количество огнестрельного оружия, а также боеприпасы, бейсбольные биты и большое количество кокаина.

      По словам журналистов, большинство из задержанных – это чеченцы и армяне. Самому младшему – 19 лет. Кроме того, среди 26 злоумышленников четверо имеют польское гражданство, правда двое из них являются чеченцами. В то же время некоторые из задержанных находятся на территории Польши нелегально, а кое-кто имеет разрешение на временное пребывание. Злоумышленники прибыли в Краков не только из разных частей Польши, а также из западной Европы.

      К слову, недавно в Италии правоохранители также изъяли целый арсенал оружия и задержали трех человек. Операция была проведена в рамках расследования относительно участия итальянских праворадикалов на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.

      blog_ava
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      Теги: Криминальные новости Оружие столкновения
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