Озброєні громадяни Росії хотіли влаштувати масову бійку в Польщі

У Польщі заарештували 24 з 26 учасників незаконних збройних формувань, яких 5 серпня у межах антитерористичної операції затримали поблизу торгового центру M1 у Кракові. Більшість з них – громадяни Росії чеченського або вірменського походження.

За інформацією місцевого видання RMF 24, суд обом не зміг оголосити вирок через сімейні обставини одного з підозрюваних і проблеми зі здоров’ям іншого.

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Загалом 25 осіб не визнали свою вину та лише один зізнався. Усіх затриманих звинувачують в участі в організованому збройному злочинному угрупуванні, спробах побиття, незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, а також у зберіганні значної кількості наркотиків.

Щодо спецоперації польських правоохоронців, то вони прибули до торгового центру перед тим, як там мала відбутися бійка двох банд. Зауважимо, що у той час в торговому центрі перебували люди, зокрема з дітьми.

У підсумку правоохоронцям вдалося затримати зловмисників. У їхніх автомобілях поліція виявила пускові снаряди зі сльозогінним газом, сокири та мачете, значну кількість вогнепальної зброї, а також боєприпаси, бейсбольні бити та велику кількість кокаїну.

За словами журналістів, більшість із затриманих – це чеченці та вірмени. Наймолодшому – 19 років. Крім того, серед 26 зловмисників четверо мають польське громадянство, щоправда двоє з них є чеченцями. Водночас дехто із затриманих перебуває на території Польщі нелегально, а дехто має дозвіл на тимчасове перебування. Зловмисники прибули до Кракова не лише з різних частин Польщі, а також із західної Європи.

До слова, нещодавно в Італії правоохоронці також вилучили цілий арсенал зброї та затримали трьох осіб. Операцію було проведено у межах розслідування щодо участі італійських праворадикалів на боці проросійських бойовиків на Донбасі.