12:47
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Поліція Італії знайшла запаси зброї в ультраправих, що воювали на Донбасі: фото

      208 Читать новость на русском
      Поліція Італії вилучила арсенал зброї у правоекстремістів, що воювали на Донбасі
      Поліція Італії вилучила арсенал зброї у правоекстремістів, що воювали на Донбасі / ANSA

      Поліція Італії під час спецоперації вилучила арсенал зброї у місцевих правоекстремістів. Вони воювали на сході України – відповідно цю зброю, ймовірно, теж там використовували.

      Ці правоекстремістські формування пов’язані із італійськими найманцями, про це повідомляє агенція ANSA.

      Важливо: Ув’язнення Марківа в Італії: повернувся депутат, проти якого хочуть порушити справу

      Обшуки пройшли у низці міст Італії: Турині, Мілані, Варезе, Павії, Новарі та Форлі. Затримали трьох осіб. Серед них – колишній інспектор італійської митниці, який балотувався до Сенату у 2001 році.

      Правоохоронці також вилучили велику кількість зброї, зокрема, автоматичні штурмові гвинтівки останнього покоління, і нацистську символіку.


      Арсенал зброї італійських ультраправиз/ Джерело: ansa.it

      Зазначимо, на Луганщині до 8 років позбавлення волі засудили бойовика.Чоловік приєднався до окупантів ще у 2017 році і з того часу брав безпосередню участь у бойових діях.

      blog_ava
      Головні новини 14 липня: звільнення глави ДФС Власова й потужна злива у Києві
      сьогодні
      5441
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 12:30 Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 841
      Европейское правосудие дало сбой
      сьогодні , 12:00 Европейское правосудие дало сбой
      Блог Медіа 1006
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 11:05 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 905
      Поїхали по-новому: як в Україні хочуть реформувати таксі
      сьогодні , 10:22 Поїхали по-новому: як в Україні хочуть реформувати таксі
      Яніна Ткачук 1888
      Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по Росії, – Tagesspiegel
      сьогодні , 09:00 Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по Росії, – Tagesspiegel
      Світові Медіа 1622
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук