Поліція Італії знайшла запаси зброї в ультраправих, що воювали на Донбасі: фото

Поліція Італії під час спецоперації вилучила арсенал зброї у місцевих правоекстремістів. Вони воювали на сході України – відповідно цю зброю, ймовірно, теж там використовували.

Ці правоекстремістські формування пов’язані із італійськими найманцями, про це повідомляє агенція ANSA.

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Обшуки пройшли у низці міст Італії: Турині, Мілані, Варезе, Павії, Новарі та Форлі. Затримали трьох осіб. Серед них – колишній інспектор італійської митниці, який балотувався до Сенату у 2001 році.

Правоохоронці також вилучили велику кількість зброї, зокрема, автоматичні штурмові гвинтівки останнього покоління, і нацистську символіку.



Арсенал зброї італійських ультраправиз/ Джерело: ansa.it

Зазначимо, на Луганщині до 8 років позбавлення волі засудили бойовика.Чоловік приєднався до окупантів ще у 2017 році і з того часу брав безпосередню участь у бойових діях.