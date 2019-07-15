12:47
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На Луганщині засудили проросійського бойовика

      224 Читать новость на русском
      На Луганщині засудили члена терористичної "ЛНР" – фото ілюстративне
      На Луганщині засудили члена терористичної "ЛНР" – фото ілюстративне / vladtime.ru

      На Луганщині до 8 років позбавлення волі засудили бойовика терористичної організації "ЛНР". Чоловік приєднався до бойовиків ще у 2017 році і з того часу брав безпосередню участь у бойових діях.

      Сам засуджений родом з Луганської області і мешкав у тимчасово окупованій Голубівці, повідомляє Служба безпеки України.

      Важливо: Цинізм вражає: окупанти змусили місцевого бігти через мінне поле, – фото

      Слідство встановило, що чоловік брав участь у бойових діях проти Збройних сил України у складі батальйону "народної міліції ЛНР". Зокрема, зі зброєю в руках він здійснював "бойові чергування" на опорних пунктах бойовиків, вів спостереження за позиціями українських військових.

      Вирок ухвалив Кремінський райсуд Луганської області. Чоловіка засудили за статтею 283 ККУ про створення або участь у терористичній організації.

      Нещодавні затримання бойовиків
      blog_ava
      Головні новини 14 липня: звільнення глави ДФС Власова й потужна злива у Києві
      сьогодні
      5439
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини Луганська Служба безпеки України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 12:30 Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 840
      Европейское правосудие дало сбой
      сьогодні , 12:00 Европейское правосудие дало сбой
      Блог Медіа 1004
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 11:05 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 904
      Поїхали по-новому: як в Україні хочуть реформувати таксі
      сьогодні , 10:22 Поїхали по-новому: як в Україні хочуть реформувати таксі
      Яніна Ткачук 1888
      Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по Росії, – Tagesspiegel
      сьогодні , 09:00 Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по Росії, – Tagesspiegel
      Світові Медіа 1619
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук