На Луганщині засудили проросійського бойовика

На Луганщині до 8 років позбавлення волі засудили бойовика терористичної організації "ЛНР". Чоловік приєднався до бойовиків ще у 2017 році і з того часу брав безпосередню участь у бойових діях.

Сам засуджений родом з Луганської області і мешкав у тимчасово окупованій Голубівці, повідомляє Служба безпеки України.

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Слідство встановило, що чоловік брав участь у бойових діях проти Збройних сил України у складі батальйону "народної міліції ЛНР". Зокрема, зі зброєю в руках він здійснював "бойові чергування" на опорних пунктах бойовиків, вів спостереження за позиціями українських військових.

Вирок ухвалив Кремінський райсуд Луганської області. Чоловіка засудили за статтею 283 ККУ про створення або участь у терористичній організації.