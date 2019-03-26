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      На "Чонгарі" затримали проросійського православного бойовика

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      На "Чонгарі" затримали проросійського православного бойовика

      На адміністративному кордоні з окупованим Кримом у контрольному пункті "Чонгар" українські прикордонники затримали російського бойовика з батальйону "Руської православної армії" з позивним "Домовий".

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

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      За його словами, затриманий – громадянин України, уродженець Кіровоградської області, який проживав в Криму, прибув в пункт "Чонгар" 25 березня. Де прикордонники і встановили, що він брав участь у незаконних збройних формуваннях на території так званої "ДНР".

      За словами затриманого, до 2014 року він з сім’єю проживав на території Рсоії, звідки повертався в Україну через вже закритий на той час пункт пропуску "Успенка". Під час одного з таких перетинів державного кордону він був завербований представниками спецслужб Російської Федерації для участі у військових діях на території України у лавах проросійських незаконних збройних формувань званої "ДНР". Після розподілення потрапив до батальйону бойовиків "Руської православної армії", де йому дали позивний "Домовой".

      На даний час затриманого передали представникам Національної поліції Криму.

      Раніше у березні вже повідомляли, що з окупованого Криму на материкову Україну намагався потрапити завербований Росією колишній бойовик окупованого Донбасу. Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали його, коли той спробував оминути КПВВ.

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      Джерело: 24 канал
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