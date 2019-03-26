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      На "Чонгаре" задержали пророссийского православного боевика

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      На "Чонгаре" задержали пророссийского православного боевика

      На административной границе с оккупированным Крымом в контрольном пункте "Чонгар" украинские пограничники задержали российского боевика из батальона "Русской православной армии" с позывным "Домовой".

      Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

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      По его словам, задержанный – гражданин Украины, уроженец Кировоградской области, который проживал в Крыму, прибыл в пункт "Чонгар" 25 марта. Где пограничники и установили, что он принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории так называемой "ДНР".
       

       

      По словам задержанного, до 2014 года он с семьей проживал на территории России, откуда возвращался в Украину через уже закрытый в то время пункт пропуска "Успенка". Во время одного из таких пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в рядах пророссийских незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". После распределения попал в батальон боевиков "Русской православной армии", где ему дали позывной "Домовой".

      В настоящее время задержанного передали представителям Национальной полиции Крыма.

      Ранее в марте уже сообщали, что из оккупированного Крыма на материковую Украину пытался попасть завербованный Россией бывший боевик оккупированного Донбасса. Пограничники совместно с Нацполициею задержали его, когда тот попытался обойти КПВВ.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Новости Херсона Война на Донбассе Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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