Цинізм вражає: окупанти змусили місцевого бігти через мінне поле, – фото

Проросійські бойовики змусили 70-річного жителя Донецька бігти по мінному полю до позицій українських військових. Вони сподівались, що українські бійці почнуть стріляти по чоловіку.

Таким чином окупанти збиралися виявити вогневі позиції українських захисників. Про це інформує прес-служба 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

На щастя, військовослужбовцям вдалося відразу розпізнати цивільного. Вони без ризику для життя і здоров’я підпустили його до позицій.

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Виявилось, що бігти через заміноване ними ж мінне поле окупанти заставили 70-річного жителя Донецька Івана Мороза. Чоловіка сильно залякали і змусили виконувати небезпечну вказівку.



Обличчя війни: 70-річний житель Донецька, якого змусили бігти по мінному полю/ фото прес-служби ОМБ імені короля Данила

Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення,

– передають в штабі ООС.

Зазначимо, що доказом неймовірного цинізму з боку ворога є часті обстріли населених пунктів на Донбасі. Так, нещодавно в себе вдома у Золотому дивом вижила жінка. Її квартиру обстріляли із кулемета. Щоправда, місцевим мешканцям не завжди щастить залишитись в живих. Так, 11 липня після обстрілу села Чермалик загинув 49-річний чоловік.