20:00
14 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Цинізм вражає: окупанти змусили місцевого бігти через мінне поле, – фото

      719 Читать новость на русском
      Чоловіка змусили бігти по мінному полю
      Чоловіка змусили бігти по мінному полю / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики змусили 70-річного жителя Донецька бігти по мінному полю до позицій українських військових. Вони сподівались, що українські бійці почнуть стріляти по чоловіку.

      Таким чином окупанти збиралися виявити вогневі позиції українських захисників. Про це інформує прес-служба 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

      На щастя, військовослужбовцям вдалося відразу розпізнати цивільного. Вони без ризику для життя і здоров’я підпустили його до позицій.

      Дивіться також: Спостерігачі показали фото Мар’їнки після обстрілу бойовиків

      Виявилось, що бігти через заміноване ними ж мінне поле окупанти заставили 70-річного жителя Донецька Івана Мороза. Чоловіка сильно залякали і змусили виконувати небезпечну вказівку.

      Донецьк місцевий житель
      Обличчя війни: 70-річний житель Донецька, якого змусили бігти по мінному полю/ фото прес-служби ОМБ імені короля Данила

      Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення,
      – передають в штабі ООС.

      Зазначимо, що доказом неймовірного цинізму з боку ворога є часті обстріли населених пунктів на Донбасі. Так, нещодавно в себе вдома у Золотому дивом вижила жінка. Її квартиру обстріляли із кулемета. Щоправда, місцевим мешканцям не завжди щастить залишитись в живих. Так, 11 липня після обстрілу села Чермалик загинув 49-річний чоловік.

      blog_ava
      Власов написав заяву про звільнення на вимогу Зеленського
      сьогодні
      4579
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      359
      Пластикові дороги – революція у будівництві
      сьогодні , 19:01 Пластикові дороги – революція у будівництві
      Анастасія Григорова 774
      Найгучніші провали судової реформи: справи та факти, які шокують
      сьогодні , 18:30 Найгучніші провали судової реформи: справи та факти, які шокують
      Роман Маселко 316
      Гривна укрепляется, а цена на газ падает: чего ждать дальше
      сьогодні , 15:00 Гривна укрепляется, а цена на газ падает: чего ждать дальше
      Сергій Фурса 1442
      Елітний котедж та озеро у формі серця: яку нерухомість приховує комуніст Симоненко
      сьогодні , 14:00 Елітний котедж та озеро у формі серця: яку нерухомість приховує комуніст Симоненко
      Катерина Козачинська 1640
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук