Окупанти з кулеметів обстріляли Золоте: місцева жінка дивом врятувалася, – фото

Проросійські бойовики на Донбасі із крупнокаліберного кулемету обстріляли Золоте. Під вечірній обстріл попала вулиця Стандартна. Так, снаряд потрапив в один із житлових будинків.

У квартирі, в яку він влучив, дивом вижила жінка. Про це на своїй Facebook-сторінці інформує заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

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Куля 12 калібру пробила стіну і ввійшла в приміщення. На щастя, жінка в цю мить була в іншій кімнаті. Постраждала – Юлія Матвейцева, їй вже надали всю необхідну допомогу,

– зазначив він.

Клименко зазначив, що постраждалій вчасно видадуть фінансову допомогу.

"Наші бійці захищають мирних мешканців, а терористи – прикриваються людьми. Жителі Золотого знають це точно, адже кожного дня відчувають "руський мир на собі", – додав він.

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