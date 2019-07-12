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      Окупанти з кулеметів обстріляли Золоте: місцева жінка дивом врятувалася, – фото

      250 Читать новость на русском
      Окупанти обстріляли Золоте
      Окупанти обстріляли Золоте / Укрінформ

      Проросійські бойовики на Донбасі із крупнокаліберного кулемету обстріляли Золоте. Під вечірній обстріл попала вулиця Стандартна. Так, снаряд потрапив в один із житлових будинків.

      У квартирі, в яку він влучив, дивом вижила жінка. Про це на своїй Facebook-сторінці інформує заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

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      Куля 12 калібру пробила стіну і ввійшла в приміщення. На щастя, жінка в цю мить була в іншій кімнаті. Постраждала – Юлія Матвейцева, їй вже надали всю необхідну допомогу,
      – зазначив він.

      Клименко зазначив, що постраждалій вчасно видадуть фінансову допомогу.

      "Наші бійці захищають мирних мешканців, а терористи – прикриваються людьми. Жителі Золотого знають це точно, адже кожного дня відчувають "руський мир на собі", – додав він.

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя
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