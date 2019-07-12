Загинув мирний житель внаслідок ворожого обстрілу села Чермалик
Внаслідок артилерійського обстрілу окупантами села Чермалик отримав поранення, а згодом помер місцевий мешканець. Ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку.
Одразу після обстрілу військові медики однієї з частин Операції Об'єднаних сил надали постраждалому чоловіку необхідну медичну допомогу та провели його евакуацію, повідомляє прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.
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Постраждалий мешканця селища терміново доправили до медпункту за допомогою санітарного транспорту в супроводі санітарного інструктора. Однак згодом, на жаль, від отриманих травм чоловік все ж помер.
Російські окупаційні підрозділи вкотре продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та вдарили зі зброї, що заборонена мінськими угодами по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях українського населеного пункту!
– йдеться у повідомленні.
У штабі ООС додали, що українські захисники у відповідь придушили вогневу активність окупантів.
Останнім часом на Донбасі почастішали ворожі обстріли з боку окупаційних військ РФ. Так, 10 липня ворог аж 42 рази обстріляли позиції українських військових. Однак воїни ЗСУ продовжують рішуче відповідати на будь-яку атаку окупантів, які все частіше застосовують озброєння заборонене мінськими угодами. Українські захисники надійно контролюють окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.