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      Загинув мирний житель внаслідок ворожого обстрілу села Чермалик

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      Внаслідок обстрілу окупантів на Донбасі загинув місцевий житель
      Внаслідок обстрілу окупантів на Донбасі загинув місцевий житель / 24 Канал

      Внаслідок артилерійського обстрілу окупантами села Чермалик отримав поранення, а згодом помер місцевий мешканець. Ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку.

      Одразу після обстрілу військові медики однієї з частин Операції Об'єднаних сил надали постраждалому чоловіку необхідну медичну допомогу та провели його евакуацію, повідомляє прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

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      Постраждалий мешканця селища терміново доправили до медпункту за допомогою санітарного транспорту в супроводі санітарного інструктора. Однак згодом, на жаль, від отриманих травм чоловік все ж помер.

      Російські окупаційні підрозділи вкотре продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та вдарили зі зброї, що заборонена мінськими угодами по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях українського населеного пункту! 
      – йдеться у повідомленні.

      У штабі ООС додали, що українські захисники у відповідь придушили вогневу активність окупантів.

      Останнім часом на Донбасі почастішали ворожі обстріли з боку окупаційних військ РФ. Так, 10 липня ворог аж 42 рази обстріляли позиції українських військових. Однак воїни ЗСУ продовжують рішуче відповідати на будь-яку атаку окупантів, які все частіше застосовують озброєння заборонене мінськими угодами. Українські захисники надійно контролюють окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви Операція Об'єднаних сил
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